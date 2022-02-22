Новости Почти новый Porsche Carrera GT с минимальный пробегом продадут с аукциона

Торги за 17-летний автомобиль пройдут в средине марта

На аукционе Mecum выставили на продажу Porsche Carrera GT 2005 года выпуска. В первую очередь лот интересен минимальным пробегом, составляющим всего 292 км. В среднем автомобиль проезжал ежегодно 30 км. Этим и поясняется идеальное состояние суперкара.

Всего с 2003 по 2007 год было выпущено 1270 автомобилей Carrera GT. Выставленный на продажу сошел с конвейера 940-м. Более того, он один из 64 суперкаров в цвете Seal Grey Metallic. Все они предназначались для американского рынка.

В салоне — обилие натуральной кожи терракотового цвета, спортивные кресла и рукоятка переключения передач из натурального дерева. В списке оснащения значатся стереосистема Porsche Online Pro и кондиционер. Так же будущий владелец получит фирменный набор для багажа и чехол для автомобиля.

В движение Porsche Carrera GT приводит 5,7-литровый атмосферный двигатель, выдающий 611 л.с. В пару ему предусмотрена механическая коробка передач. Привод — задний.

Начальная стоимость лота не озвучена. Торги за суперкар пройдут в средине марта.