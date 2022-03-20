Цены на импортные автозапчасти в России выросли вдвое

Коробки передач и двигатели сравнялись в стоимости с новым авто

В России наступили времена, когда иномарку легче продать, чем отремонтировать. И причина тому проста — санкции. Только в марте запчасти для импортных автомобилей на российском рынке выросли в цене в среднем на 88%.

Максимально подорожали бамперы для кроссоверов и внедорожников — на 96%. Также существенного прибавили в цене задние двери — 93%, крылья — 90% и легкосплавные колесные диски — 88%.

Что касается коробок передач и двигателей, то они сравнялись в цене со стоимостью нового автомобиля. Например, роботизированная коробка передач DSG для Audi A3 2013-2016 года выпуска стоит 3,8 млн рублей. За тормозные суппорты для Volkswagen Touareg 2013 года придется выложить 160 000 рублей, а за оригинальные тормозные колодки — 15 000 руб. Суппорты для американского Cadillac Escalade подорожали до 51 000 руб. Владельцам Hyundai Santa Fe или Kia Sorento с мотором на 2,4 литра, у которых вышла из строя электромагнитная муфта, что бывает довольно часто, придется выложить 100 500 руб.

Дорогими стали для россиян и автомобили других популярных марок. Так пара задних ступиц на Volvo XC90 2011 года обойдется 96 000 руб. За стабилизатор поперечной устойчивости для Range Rover 2014 модельного года придется отдать 156 000 руб, а за датчики ABS на Chevrolet Tahoe — 29 000 руб за штуку.