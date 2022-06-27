Подержанный электропикап GMC Hummer EV продают вдвое дороже нового – в чем подвох

Дилерский центр в Линкольнвуде (штат Иллинойс, США) выставил на продажу спецверсию электрического пикапа GMC Hummer EV Edition 1. Она является самой мощной и «‎богатой» по части комплектации. К тому же имеет внушительный ценник.

Производитель оценил новинку в 110 295 долларов. При этом дилер поднял ценник практически вдвое и просит за пикап с пробегом в 674 км колоссальные 249 000 долларов. Столь высокий ценник он объясняет повышенным спросом на данную модель и отсутствием достаточного количества предложений, так как она вышла ограниченным тиражом.

Известно, что кузов электромобиля окрашен в цвет Interstellar White, а салон имеет уникальную отделку Lunar Horizon, сочетающую в себе оттенки Jet Black и Light Grey. В движение GMC Hummer EV Edition 1 приводит три электромотора с суммарной отдачей 1000 л.с. и 1625 Нм крутящего момента. Запас ход в 529 км обеспечивает батарея на 212,7 кВтч.

Дилер уверен, что несмотря на высокий ценник, электромобиль будет продан довольно быстро. По его словам, в апреле идентичный экземпляр модели был реализован на аукционе Bring a Trailer за 275 000 долларов.