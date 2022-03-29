Специалисты подсчитали, сколько автомобилей потеряли украинцы за месяц войны – цифры впечатляют

Украина 33 сутки противостоит оккупанту. Российская армия ведет себя крайне цинично, уничтожая города и мирное население. Также в процессе бомбежек страдают и автомобили. Как заявила первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, по примерным подсчетам за время войны было уничтожено около 200 тысяч машин.

Помимо транспортных средств уничтожены и объекты инфраструктуры (мосты, дороги, заправки и т.д.). На данный момент потери оцениваются в 119 млрд долларов, но с каждым днем они растут. Общие материальные потери Украины от войны с российским агрессором составили 564,9 миллиарда долларов.

Если разложить ущерб по структурам, то ситуация выглядит следующим образом:

потери ВВП – 112 млрд долларов;

потери гражданского населения (жилье, автомобили, обеспечение) – 90,5 млрд долларов;

потери предприятий и организаций – 80 млрд долларов;

потери прямых инвестиций в украинскую экономику – 54 млрд долларов;

потери государственного бюджета – 48 млрд долларов.

«Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов РФ. Зло обязательно будет наказано и Россия на себе прочувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины», -резюмировала Свириденко.