Новости В Украине вступают в силу новые ограничения для грузоперевозчиков – что изменилось

Новые нормы были разработаны Министерством инфраструктуры Украины

Борьба с недобросовестными грузоперевозчиками, которые сознательно нарушают установленные габаритно-весовые нормы, тем самым разрушая дороги Украины, приняла новый оборот. Кабмин поддержал инициативу о введении европейских стандартов.

Проект новых габаритно-весовых ограничений для большегрузов подготовило Министерством инфраструктуры совместно с Укртрансбезопасностью и Укравтодором, при участии представителей рынка грузовых перевозок. Все новшества относительно допустимой нагрузки на ось были изложены в соответствующем постановлении, которое в скором времени вступит в силу.

Согласно новым нормам, фактический максимальный вес для двухосного транспорта составляет 18 тонн, трехосного – 25 тонн, а четырехосного – 32 тонны. Также предусмотрены новые нормы и для комбинированных грузовиков, то есть тех, которые соединены с прицепом или полуприцепом. Для двухосных тягачей с двухосным прицепом допустимый вес составляет 36 тонн, а для аналогичного тягача с 2-х или 3-осным прицепом эта цифра увеличена до 40 т. Максимальная масса контейнеровоза достигает 44 тонн.

Напомним, что масштабную реформу системы габаритно-весового контроля в Украине начали в 2021 году. Было запущено 100 WIM площадок, а также усилена ответственность за перегруз фур, невыполнение требований инспекторов Укртрансбезопасности, отказ от прохождения процедуры взвешивания и отсутствие необходимых документов.