Porsche Taycan установил новый рекорд Нюрбургринга (видео)

Porsche Taycan Turbo S стал самым быстрым электромобилем Нюрбургринга, проехав исторический трек длиной 20,8 км за 7 минут 33,35 секунды. Тем самым он побил предыдущий рекорд, установленный Tesla Model S Plaid.

Управлял электрокаром во время заезда немецкий пилот Ларс Кернс. Как рассказали в компании, в седане было проведено несколько модернизаций. В частности, в салоне установили каркас безопасности, гоночные ковши и ремни безопасности. Также использовали новый комплект производительности, который включает 21-дюймовые колеса в стиле RS Spyder, обутые в шины Pirelli P Zero Corsa, активные стабилизаторы PDCC и пакет performance kit.

Стоит отметить, что хоть Taycan Turbo S официально и является самым быстрым серийным электромобилем Нюрбургринга, абсолютный рекорд среди автомобилей на электротяге по-прежнему принадлежит прототипу Volkswagen ID.R, который показал в 2019 году невероятное время – 6 минут 05,34 секунды.