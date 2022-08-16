«Ультрамарафон благодарности» — киевский спасатель бежит из Киева в Варшаву

В ходе забега спасатель планирует собрать 2 млн грн для МЧС Украины

Киевский спасатель Владимир Сковородка решил пробежать 800 км из Киева в Варшаву за 14 дней. Свой забег он назвал «Ультрамарафон благодарности» Киев-Варшава. По словам спортсмена, это благодарность польским побратимам, которые помогают нам в борьбе с россиянами: принимают украинцев в своих домах, предоставляют оружие, технику и многое другое.

Стартовав 11 августа на Михайловской площади в Киеве, 13 августа Владимир был в Житомире, пробежав за три дня 170 км. Как написал в Facebook Андрей Твердовский, сопровождающий Сковородку в этом забеге, по состоянию на сегодня, 16 августа, он стал ближе к польской столице на 310 км. Финишировать Владимир планирует 24 августа, в День Независимости Украины.

Присоединится к онлайн-забегу спасателя может любой желающий. Таким образом участники не только выразят свою благодарность полякам, но и внесут свою лепту в сбор 2 млн грн для ГСЧС Украины.

«Ультрамарафон для всех» — регистрируетесь на платформе, выбираете себе дистанцию и желаемый вклад. Обязательно пишете слова благодарности. Эти слова благодарности печатают, по дороге их меняем и несем в Варшаву. Денежные средства пойдут на специальное оборудование для водолазов-спасателей, водолазов-пиротехников — это подводные дроны, подводные металлоискатели, все нужное, что нам скажут, мы приобретем», — говорит Владимир Сковородка.

Как указано на сайте «Ультрамарафон для всех», на 16 августа собрано 83 840 грн. Также на сайте марафона можно оставить слова благодарности полякам. Их напечатают на марафонских номерах от Новой почты, которые Владимир Сковородка будет менять в каждой ключевой точке маршрута.

Помимо Новой почты «Ультрамарафон благодарности» Киев-Варшава поддержали Ukrainian American Coordinating Council, SOCAR Energy Ukraine и Under Armour Ukraine, Mazda Ukraine. Организатор забега — Ukrainian FireFighters Foundation ГСЧС Украины.