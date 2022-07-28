Внедорожник Cadillac Escalade получил бронированную версию (фото)

Канадская компания INKAS, которая специализируется на изготовлении бронированных машин, показала защищенную версию премиального внедорожника Cadillac Escalade.

Это далеко не первый проект на базе данного автомобиля. Но у INKAS внедорожник получился наиболее защищенным. Благодаря 360-градусной броне машина может выдержать обстрел из 7,62-мм штурмовых винтовок и одновременный подрыв двух ручных гранат DM51 под ее днищем. Так что пассажиры Cadillac Escalade будут чувствовать себя максимально безопасно.

Помимо круговой брони, специалисты компании установили баллистические стекла и усиленную подвеску, а в решетку радиатора интегрировали стробоскопы. Также они увеличили высоту салона, подняв крышу на 127 мм. В качестве опции предложена система пожаротушения моторного отсека, система громкой связи и камеры ночного видения. Салон внедорожника тоже не остался без внимания.

За передними сиденьями появилась разделительная перегородка с электроприводом, на которой установлен огромный экран. Он соединен со звуковой системой с 19 динамиками. Для пассажиров предусмотрено два капитанских кресла с функцией массажа, а рядом с дверями обустроили два откидных допместа для охраны. Также есть складные столики для работы VIP-персон. В отделке использованы премиальные материалы.

Двигатель менять не стали. Cadillac Escalade с пакетом Chair Package от Inkas комплектуется 6,2-литровым V8 мощностью 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента, который работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного или заднего привода. Компания готова поставлять доработанный внедорожник по всему миру, где есть крупные морские порты. INKAS также может организовать авиаперевозки по запросу.