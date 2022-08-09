Посмотрите на Ford Focus RS в стилистике гоночного Mazda RX-7

Серийного продолжения у цифрового концепта не будет

Дизайнер Хызыл Салим, работающий в EA Gothenburg над новыми инкарнациями Need for Speed, представил свой новый проект — «горячий» Ford Focus RS. В версии дизайнера хот-хэтч оснащен роторным двигателем и широким кузовным обвесом в стилистике Mazda RX-7 RE Amemiya.

Трехмоторный гоночный спорткар на базе Mazda RX-7 подготовил японский тюнер RE Amemiya. В 1990-х годах он принимал участие в серии Super GT. Также компания выпускает кузовные обвесы для RX-7. Некоторые из этих элементов британец примерил на снятый с производства Ford Focus RS третьего поколения. Он считается одним из лучших хот-хэтчей прошлого десятилетия.

Массивный кузовной обвес сделал Focus похожим на гоночный болид с максимально заниженной подвеской. Самый заметный элемент передней части — внушительный бампер с массивным сплиттером и огромными воздухозаборниками в стилистике RX-7. Раскосые передние фары — желтого цвета. В капоте — две полосы «жабр» для лучшей вентиляции двигателя. Боковые зеркала заднего вида переехали на расширенный передние крылья.

Над дверью багажного отделения нависло огромное антикрыло. Бампер заменили диффузором с интегрированными патрубками выхлопной системы, заимствованным у оригинального Mazda RX-7 RE Amemiya. Корпуса задних фонарей окрашены в цвет кузова, что делает их менее заметными. На боковинах и антикрыле — спонсорские наклейки. Дополняют образ шестиспицевые легкосплавные колесные диски от японской компании Rays.