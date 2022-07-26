Toyota назвала дату дебюта нового седана за $15 000

Семейство Toyota Yaris в скором времени пополнится седаном. Новая версия модели будет крупнее хэтчбека и получит собственный дизайн.

По данным инсайдеров, в основу модели, разработанную совместно с компанией Daihatsu, ляжет платформа TNGA. Новинка будет достигать в длину 4,5 метра и получит обтекаемый кузов с наклонной линией крыши. Yaris Sedan достанутся стреловидные светодиодные фары и массивная решетка радиатора с вертикальными ламелями.

Если внешность новинки будет кардинально отличаться от хэтчбека, то салон будет почти идентичен. Седану достанется такой же трехспицевый руль, мультимедийная система с 8,0-дюймовым экраном и аналогичные переключатели климат-контроля.

На рынок новый седан выйдет в двух модификациях. Базовая будет поставляться с 1,2-литровым двигателем мощностью 92 л.с. Топовая – с гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, который дополнен электромотором. Дебют новинки запланирован на 9 августа текущего года. В продажу она поступил в конце года. Ориентировочная цена – 15 000 долларов.