Посмотрите на первый дрифт шестиколесного Chevrolet C10

900-сильный пикап построили отец и сын

Автор YouTube-канала Brad DeBerti опубликовал видео дрифта трехосного пикапа Chevrolet C10 с двигателем LSX и нагнетателем. Проект под названием C10 Slayer построили отец и сын. По словам авторов, они постоянно дорабатывают свой пикап и повторяют этот процесс снова и снова.

Самым сложным было установить нагнетатель на двигатель LSX. Это позволило довести мощность агрегата до 900 л.с. Именно благодаря такому мотору огромный трехосный пикап может бешено вращать четыре задних колеса, пробуксовывая на месте.

В одном из роликов умельцы продемонстрировали, как их пикап вычерчивает круги шинами. Посмотрите насколько ярко и впечатляющее это выглядит со стороны.