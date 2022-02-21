Тюнеры прокачали Bentley Bentayga Speed до 900 сил

Доработкой автомобиля занималось ателье Mansory

Тюнеры из Mansory занимаются доработкой Bentley Bentayga с 2015 года, но только сейчас им удалось достичь совершенства. Они представили улучшенный вариант кроссовера в исполнении Speed с 900-сильным двигателем W12.

Впервые свою версию Bentayga мастера представили в 2016 году, но тогда отдача мотора была небольшой — 700 л.с. Внешне автомобиль выглядел совершенно не привлекательно и щеголял простеньким кузовным обвесом. Такой результат в Mansory посчитали неудовлетворительным и решили показать на что способны.

Дебютировавшая сейчас версия кроссовера в исполнении Speed отличается доработанной внешностью и характеристиками. Мотор укомплектовали новыми компрессорами и системой выхлопа с пониженным сопротивлением. Это позволило увеличить отдачу двигателя до 900 л.с. По некоторым данным, коробка передач осталась прежней. Для разгона от 0 до 100 км/ч такому кроссоверу необходимо всего 3,5 секунды. Максимальная скорость — 323 км/ч.

Внешне автомобиль стал привлекательнее. Добавился ряд элементов из лакированного углепластика, которые тюнеры изготавливают самостоятельно. Также такому Bentley Bentayga достался иной передний бампер со встроенным сплиттером и светодиодными огнями. Капот тоже новый. На нем видны четыре вентиляционных отверстия. Это далеко не весь список. Сюда же можно отнести расширители колесных арок, рейлинги на крыше, двойной спойлер на багажной двери и 23-дюймовые колеса. Последние за доплату можно заменить 24-дюймовыми.

В салоне — изобилие углепластика, новое рулевое колесо и еще больше объемных кожаных вставок. Например, такие красуются на центральном тоннеле и подлокотнике. В такой же стилистике выполнены коврики и обивка багажника.

Стоимость доработок Bentley Bentayga Speed тюнеры решили оставить в секрете.