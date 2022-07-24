Посмотрите на заплыв Chevrolet Corvette C7 по улицам Майами (видео)

Тропический шторм Алекс превратил автомобили жителей города в катера

После недавнего наводнения во Флориде в сети появился целый ряд видеороликов о заплывах автомобилей по улицам Майами. Одним из наиболее ярких героев этих видео стал Chevrolet Corvette C7, который просто несется вперед, время от времени подныривая под воду. И все это на фоне заглохших автомобилей BMW, Infiniti и Mercedes-Benz CLS, и все еще пытающегося двигаться вперед Nissan Sentra.

Несколько роликов посвящены черному Corvette C8, преодолевающему водную преграду на довольно приличной скорости. Об этом свидетельствуют столбы воды, разлетающиеся в разные стороны и заливающие пешеходов, пытающихся запечатлеть это фееричный заезд.

Интересно наблюдать и за тем, как девушка в вечернем платье выбирается из заглохшего BMW 3 Series через люк в крыше. Она просто садиться на пятую точку, соскальзывает с автомобиля по лобовому стеклу и капоту, а за тем делает попытку столкнуть автомобиль с места.