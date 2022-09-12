Mercedes передумал отказываться от мощного V8

В июле 2021 года Mercedes объявил о своем намеренье полностью перейти на выпуск электрических машин. Завершить процесс трансформации планируют к 2030 году. Однако теперь марка заявила о том, что готова вести корректировки в данный план.

В частности, компания пока не готова отказаться от мощного V8 и меньшего рядного шестицилиндрового двигателя. По словам вице-президента Mercedes по разработке автомобилей Йорга Бартелса, эти агрегаты будут использовать до тех пор, пока будет на них спрос. Единственное, моторы доработают, чтобы снизить средний показатель выбросов СО2.

Представитель компании подчеркнул, что автомобили с такими двигателями будут выпускать минимум до 2039 года. Их будут предлагать только в тех регионах, где они по настоящему востребованы. В остальных – немецкий производитель будет следовать ранее установленному плану.