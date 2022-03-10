В укрытиях и бомбоубежищах Киева появится интернет

Его будут проводить бесплатно и в кратчайшие сроки

Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами реализуют проект по обеспечению доступа к интернет в укрытиях. Заявки на подключение Wi-Fi принимаются на сайте. С вами свяжутся и сообщат о приезде монтажника.

«Если в укрытии, где вы временно находитесь, нет доступа к сети интернет оставляйте заявку, мы свяжемся с вами и сообщим о выезде монтажника. Сообщите окружающим, что вы планируете подать заявку на установку Wi-Fi и для безопасности встретьте монтажника интернет-провайдера», – говорится в официальном сообщении КГГА.

Провайдеров Киева и Украины приглашают присоединиться к проекту, чтобы совместными усилиями обеспечить киевлянам доступ к оперативной информации о ситуации в городе и стране в военное время.