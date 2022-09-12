Новости Придбай авто в лізинг та отримай 1 рік ТО у подарунок!

Компанія Automoney з першого вересня запустила круту акцію, яка точно прийдеться до вподоби поціновувачам автомобілів.

До кінця 2022 року при оформленні договору лізингу кожен клиєнт автоматично отримуєте рік ТО у подарунок. При чому не важливо, ця машина в лізинг чи зворотній лізинг (гроші під авто).

Для отримання ТО впродовж року вам потрібно щомісячно вносити платіж, згідно договору. А це означає, що додаткових умов для ТО немає. Ви притримуєтеся умов договору, а Automoney доглядає за вашим авто.

ТО можна проходити 1 раз на три місяці на авторизованому СТО Automoney, яке знаходиться у місті Київ. В ТО входять такі роботи:

Заміна моторної оливи

Заміна оливного фільтра

Заміна повітряного фільтра

Заміна фільтра салону.

Пропозиція діє для нових клієнтів у період 3 01.09.22 по 31.12.22.

Детальніше про акцію можна дізнатися за посиланням.