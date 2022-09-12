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Придбай авто в лізинг та отримай 1 рік ТО у подарунок!
Компанія Automoney з першого вересня запустила круту акцію, яка точно прийдеться до вподоби поціновувачам автомобілів.
До кінця 2022 року при оформленні договору лізингу кожен клиєнт автоматично отримуєте рік ТО у подарунок. При чому не важливо, ця машина в лізинг чи зворотній лізинг (гроші під авто).
Для отримання ТО впродовж року вам потрібно щомісячно вносити платіж, згідно договору. А це означає, що додаткових умов для ТО немає. Ви притримуєтеся умов договору, а Automoney доглядає за вашим авто.
ТО можна проходити 1 раз на три місяці на авторизованому СТО Automoney, яке знаходиться у місті Київ. В ТО входять такі роботи:
- Заміна моторної оливи
- Заміна оливного фільтра
- Заміна повітряного фільтра
- Заміна фільтра салону.
Пропозиція діє для нових клієнтів у період 3 01.09.22 по 31.12.22.
Детальніше про акцію можна дізнатися за посиланням.