В электропикапах GMC Hummer выявили дефекты – будет ли отзыв

О проблемах с изоляцией в электрических пикапах GMC Hummer говорят давно, но компания General Motors признала их только сейчас.

Производителем заявлено, что электромобиль может преодолевать броды глубиной до 813 мм. Однако, как показала практика, из-за неправильной герметизации такие поездки могут привести к серьезным дефектам. В частности, вода попадает за передние стойки со стороны водителя, тем самым провоцируя сбои в работе стеклоподъемников, дверных замков и наружных зеркал. Также у некоторых пользователей активировалась без их участия противоугонная система.

В компании отметили, что специалисты по обслуживанию проверят все машины, чьи владельцы обратятся с такой проблемой в сервис, и при необходимости отремонтируют или заменят клеммы и добавят больше герметика. По данным GM пользователей дефектных автомобилей будет не более 424 человек. Поэтому объявлять масштабный отзыв производитель не намерен.