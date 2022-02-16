Нехватка чипов не страшна — в Hyundai нашли решение

Марка начнет использовать микрочипы от бытовой техники

Дефицит микрочипов — проблема, с которой столкнулись все без исключения автопроизводители. В результате чего было недовыпущено огромное количество транспортных средств, а некоторым маркам и вовсе пришлось останавливать заводы. В Hyundai нашли необычный выход из положения. Производитель намерен использовать комплектующие от бытовой техники.

Речь о контроллерах, отвечающих за управление световой техникой. После проведения необходимых тестов, выяснилось что они могут заменить аналогичные детали в автомобилях. Еще одно их преимущество кроется в спросе. Он не такой большой, как на микросхемы для автомобилестроения.

Большинство микросхем в автомобилях специализированные. Заменить все полупроводники, конечно же, не выйдет. Пока в Hyundai решили использовать только микросхемы для светотехники. Такими можно заменить детали для фар и фонарей. Это в свою очередь позволит немного ускорить выпуск новых автомобилей и уменьшить расход микросхем, которых и так не хватает.