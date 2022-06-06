Новости Так выглядит самый медленный и самый экологичный дрэг-рейсинг в мире (видео)

Одним из участников дрэг-гонки стал одноместный электровелосипед Sinclair C5

Британский автомобильный журнал What Car опубликовал видео самой медленной дрэг-гонки в мире. В ней приняли участие французский квадрицикл Citroen Ami, индийский сити-кар Mahindra e20 и британский Sinclair C5.

Самый мощный из них — Mahindra e20 2017 года — укомплектован 25-сильным мотором и может проехать без подзарядки до 120 кг. Он самый тяжелый в этой тройке дрэг-рейсеров — 830 кг.

Следующий по мощности, массе и дальности пробега — Citroen Ami, дебютировавший в 2020 году. Квадрицикл массой 485 кг может предложить всего 8 л.с. и 75 км без подзарядки.

Что касается представителя британского автопрома — Sinclair C5, то он меньше всего приспособлен к гонкам. Фактически, это одноместный трехколеснй велосипед с мотором мощностью 0,34 л.с. Весит он всего 45 кг и может проехать на одном заряде до 32 км. С этим транспортным средством британский миллионер сэр Клайв Синклер, получивший рыцарское звание благодаря успешной линейке домашний компьютеров Sinclair Research в начале 1980-х годов, расчитывал повторить свой успех на рынке электромобилей.

Чем завершился самый медленный и экологичный дрэг-заезд, вы можете посмотреть в видео.