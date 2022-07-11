Прощальный Polestar 1 появился на вторичном рынке

Всего было выпущено 25 особых гибридных купе

Дилерский центр Polestar Short Hills в Нью-Джерси, США, выставил на продажу один из 25 выпущенных «прощальных» автомобилей Polestar 1. Двухдверное гибридное купе выпускалось в 2019-2022 году. В конце серийного производства компания выпустила специальное ограниченное издание, вызвавшее интерес среди коллекционеров.

От базовой модели «прощальное» купе отличается золотисто-матовым цветом кузова. С ним контрастируют черные 21-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli P Zero и окрашенными в цвет кузова тормозными суппортами Akebono.

Салон отделан черной и серой кожей с декоративной золотистой строчкой. Все декоративные панели из углепластика. Ремни безопасности — желтые. В стандартном оснащении акустическая система Bowers & Wilkins и мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 9,0 дюймов.

Никаких технических изменений от базового купе специальная версия не получила. Как и стандартная версия выставленный на продажу «прощальный» Polestar 1 укомплектован гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового турбированного двигателя мощностью 308 л.с. с приводным нагнетателем. Ему помогают два электромотора, отвечающие за привод задней оси, тогда как переднюю приводит ДВС. Совокупная отдача силовой установки — 609 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 34 кВтч обеспечивает «электрический» пробег до 83 км. Коробка — восьмиступенчатая автоматическая. На одометре всего 200 км пробега.