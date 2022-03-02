Захваченная военная техника может послужить уничтожению врага

Министерство обороны Украины обратилось к украинцам

Захваченная военная техника российских оккупантов может быть использована Вооруженными силами Украины. Необходимо по возможности сохранять ее и передавать нашей армии. Об этом своем обращении к украинцам написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Если есть возможность эту технику просто сдать, а не уничтожить ее, сдавайте просто потому, что это боевая техника, которую еще может использовать наша армия. Если выхода нет и ее нужно только уничтожать, тогда уничтожайте врага. Наша сила в том и заключается, что мы должны его уничтожить. Ничто другое его сейчас не остановит», — призвала Маляр.