Пять сервисов бесплатной медицинской онлайн-консультации

В Минцифре рассказали, как во время войны получить консультацию врача онлайн

Министерство цифровой трансформации составило подборку сервисов и приложений, которые помогут украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн в условиях военного времени.

Сюда можно обратиться в случае, если нужна помощь врача, но нет возможности получить ее привычным визитом в больницу. Доступны врачи всех специальностей, а также военного психолога.

В списке Минцифры пять сервисов и приложений:

Helsi предоставляет онлайн-консультации врачей всех специальностей. Для записи на консультацию достаточно просто выбрать врача и время. Декларация и направление семейного врача не нужны. Квалификация всех врачей подтверждена в Министерстве здравоохранения;

Doctor Online — Health Assistant помогает получить онлайн-консультацию семейного врача или узкопрофильного специалиста. Также на портале можно заказать лекарства и расшифровать результаты лабораторных исследований;

Viveo Cares Foundation — приложение, которое ориентировано на людей, проживающих в зоне боевых действий. Помощь оказывается в режиме 24/7;

Likar.support — онлайн-сервис, где врачи-волонтеры предоставят срочную медицинскую помощь;

teplo.app — бесплатные консультации психолога по вопросам, связанным с войной.

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