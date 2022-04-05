Пять сервисов бесплатной медицинской онлайн-консультации
Министерство цифровой трансформации составило подборку сервисов и приложений, которые помогут украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн в условиях военного времени.
Сюда можно обратиться в случае, если нужна помощь врача, но нет возможности получить ее привычным визитом в больницу. Доступны врачи всех специальностей, а также военного психолога.
В списке Минцифры пять сервисов и приложений:
Helsi предоставляет онлайн-консультации врачей всех специальностей. Для записи на консультацию достаточно просто выбрать врача и время. Декларация и направление семейного врача не нужны. Квалификация всех врачей подтверждена в Министерстве здравоохранения;
Doctor Online — Health Assistant помогает получить онлайн-консультацию семейного врача или узкопрофильного специалиста. Также на портале можно заказать лекарства и расшифровать результаты лабораторных исследований;
Viveo Cares Foundation — приложение, которое ориентировано на людей, проживающих в зоне боевых действий. Помощь оказывается в режиме 24/7;
Likar.support — онлайн-сервис, где врачи-волонтеры предоставят срочную медицинскую помощь;
teplo.app — бесплатные консультации психолога по вопросам, связанным с войной.
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