Ремонт автомобилей может стать большой проблемой для россиян

Российские дилеры не смогут обеспечить гарантийный ремонт автомобилей

Экономические санкции спровоцируют вал судебных исков против российских автодилеров. Из-за отсутствия поставок оригинальных запчастей они просто не смогут обеспечить гарантийный ремонт автомобилей.

Предвидя такое развитие событий, автодилеры добиваются заморозки ряда норм закона о защите прав потребителей, которым установлены жесткие сроки обязательного гарантийного ремонта. Соответствующее обращение участники рынка направили в российское правительство еще месяц назад.

Поводом для инициативы стало значительное увеличение сроков поставки сложных агрегатов для ремонта со стороны производителей: двигателей, коробок передач и других высокотехнологичных узлов. Поставщики попросту не отвечают на запросы о сроках поставок. Дилеры оценивают эту ситуацию, как потенциальную угрозу судебных исков и огромных финансовых потерь.

В частности, за не исполнение обязательств по гарантийному ремонту в России предусмотрен штраф до 50% от стоимости работ за каждый день просрочки. На выполнение обязательств отведено в среднем от 30 до 45 дней, но из-за проблем с поставками запчастей теперь этого срока не достаточно.

При этом, автопроизводители проблему с запчастями отрицают. По старой «доброй» русской традиции большинство компаний заявляют, что проблем с поставками у них нет. Также отрицаются и предложения дилерам использовать для гарантийного ремонта неоригинальные детали.