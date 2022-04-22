Растаможка Стало известно, сколько автомобилей ввезли в Украину на льготных условиях

Правительство Украины, на время действия военного положения, освободило от ввозной пошлины, акциза и НДС все импортные товары, в том числе и автомобили. Своим правом на беспошлинный ввоз машин решило воспользоваться довольно много украинцев.

Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде, с 9 по 20 апреля по новым правилам растаможили свыше 20 тысяч автомобилей.

«‎‎Там очереди стоят такие, что просто жесть. Количество растаможенных автомобилей уже составляет более 10 тысяч штук», — рассказал депутат.

Напомним, что нулевая растаможка распространяется на легковые автомобили, грузовики, микроавтобусы (пассажировместимостью 10 человек и более), мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Легковые машины должны соответствует экологическому стандарту не ниже «Евро-2», а грузовые и автобусы – «Евро-5».