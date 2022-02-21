Как Ford удивил американцев переднеприводным купе

В этот день 41 год назад на автосалоне в Чикаго Ford показал общественности новое купе под названием EXP. Это была компактная, с салоном 2+2, экономичная модель, разработанная в эпоху топливного кризиса.

Машину построили на базе Escort – первой переднеприводной модели фирмы для рынка США. Автомобиль имел ту же колесную базу – 2393 мм, независимую подвеску всех колес, а также 1,6-литровый двигатель мощностью 70 л. с. С механической (четырех-, а позже пятиступенчатой) коробкой передач расход топлива на шоссе составлял 5,3 л на 100 км. Предлагался также и 3-скоростной «автомат».

На модель возлагали большую надежду и неслучайно во время запуска ее производства 16 февраля на заводе в Сент-Томасе присутствовал премьер штата Онтарио Билл Дэвис. Параллельно с EXP начали выпуск и «двойника» – Mercury LN7, который отличался крышкой багажника с выпуклым стеклом. Неплохой коэффициент аэродинамического сопротивления Сх 0,37 в итоге слал еще лучше – 0,36. Однако из запланированного на 1982 год плана выпуска 200 тысяч EXP и 70 тысяч LN7 реализовать удалось только половину.

Комплектация у машины была довольно богатой: обогреваемое заднее стекло, цифровые часы, доводчик крышки багажника. Из других опций отметим также гидроусилителя руля, кондиционер и круиз-контроль.

В марте 1982 года появляется мотор в 80 л. с., с увеличенной до 8,0 степенью сжатия. А осенью того же года – вариант с многоточечным электронным впрыском Bosch EFI. В итоге купе стало первым автомобилем Ford для рынка США, получившим силовой агрегат такого типа. Этот двигатель развивал уже 88 л. с. и 127 Нм. В 1982 – 85 гг. также предлагалась версия со спортивным пакетом TR, укомплектованная 14,4-дюймовыми шинами Michelin TRX, более жесткими амортизаторами, пружинами с увеличенным ходом и усиленным стабилизатором.

А 1984 год ознаменовался появлением версии Turbo Coupe, турбированный 1,6-литровый двигатель которой развивал 120 л. с. (163 Нм) и разгонял машину от 0 до 96 км/ч всего за 9 с. А пресловутую четверть мили авто проходило за 16,9 с, развивав 132 км/ч. Неплохой показатель для тех лет в этом классе.

В 1985 году свет увидело второе поколение купе, получившее название Ford Escort EXP. Автомобилю предстояло побороться на рынке с новыми конкурентами – Honda CR-X, а также среднемоторными Pontiac Fiero и Toyota MR2.

Машина обзавелась новыми, интегрированными фарами, а также выпуклой задней крышкой багажника, позаимствованной у модели Mercury LN7. Был также видоизменен и интерьер. Машина получила уже 1,9-литровый двигатель с двухкамерным карбюратором – мощностью 90 л. с. В 1997 – 88 гг. предлагалась версия и с централизованным впрыском – мощностью 90 или 115 л. с.

Модель Ford EXP продержалась на конвейере до октября 1988 года, а вот двойник Mercury LN7 сняли с производства еще в 1983-м. Всего было выпущено 224 297 машин EXP и только 39 675 LN7. В 1989 году наступила эра принципиально нового купе – Ford Probe, но это, как говорится, уже совсем другая история.