Как фургон Mercedes-Benz поместился в легковой гараж

На 14-м Международном салоне коммерческих автомобилей, который проходил в Женеве 12 – 21 января 1996 года, состоялась премьера легкого развозного автомобиля Mercedes-Benz Vito. Ему был присужден престижный приз лучшего фургона года – Van of the Year 1996.

Интересно, что компактный автомобиль имел длину всего 4,66 м и высоту 1,89 м, благодаря чему мог размещаться в стандартном гараже для легковых машин. Грузоподъемность достигала 1,0 т, что было весьма неплохо для такого «малыша». При этом полезный объем фургона составлял 4,9 м кубометра, а полезная площадь пола – 3,6 м кв. При трехметровой колесной базе диаметр разворота был всего 14,2 м.

Покупатели Mercedes-Benz Vito могли выбирать между двумя дизельными и четырехклапанным бензиновым моторами. Модель Vito 108D имела 2,3-литровый дизель, который развивал 79 л. с. А у модели 110D при том же рабочем объеме двигатель показывал уже 98 л. с. (230 Нм) – благодаря турбонаддуву с интеркулером. А бензиновая версия – Vito 113 c двухлитровым мотором выдавала на-гора 130 л. с. (180 Нм).

Двигатели работали в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом», который был возможен только с двумя наиболее мощными моторами. Подвеска всех колес была независимая, тормоза – дисковые. На некоторых рынках они оборудовались системами ABS и EBD.

Стандартный фургон имел для погрузки-выгрузки большую откидную дверь в корме и боковую сдвижную дверь, в качестве опции последняя устанавливалась и со стороны водителя. В передней части располагались два или по заказу три сиденья. А в грузопассажирской версии машина позволяла перевозить до девяти человек.

Кресла оборудовались двух- или трехточечными ремнями безопасности, а для водителя и переднего пассажира были предусмотрены полноразмерные подушки безопасности: на некоторых рынках они предлагались уже в качества стандартного оборудования. Отличительной чертой интерьера являлись джойстик коробки передач, установленный на передней панели, и педаль для привода стояночного тормоза. Это освобождало пространство для ног среднего пассажира.

Производство Mercedes-Benz Vito было налажено в Испании, на заводе в городе Витория, одном из самых современных тогда автостроительных предприятий в Европе. По всей видимости, название модели и родилось от места ее выпуска. С введением на рынок этих новых машин компания Mercedes-Benz намеревалась увеличить свою долю на рынке фургонов в Западной Европе с текущего уровня 13% до 20% в среднесрочной перспективе.