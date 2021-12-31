Как на "КрАЗе" установили европейский рекорд

В конце декабря 1986 года, то есть 35 лет назад, на Производственном объединении «АвтоКрАЗ» был зафиксирован рекордный за всю историю предприятия показатель: годовой выпуск составил 30 655 автомобилей, в том числе 11 112 самосвалов.

Нужно сказать, что на Кременчугском автозаводе уже в начальный период его работы сложилась хорошая традиция: ежегодно повышать объемы производства. Если в 1960 году, то есть в первый полный год работы предприятия, было выпущено 4716 грузовиков, то на следующий год – 7660 ед., в 1962-м – уже 9036 и т. д.

Особое место в истории Кременчугского автозавода занимают 80-е годы. Это был период его расцвета. Кипело строительство, создавались новые производственные мощности. Были введены в строй корпус проходных мостов и корпус обкаточных стендов, два новых пролета прессового цеха. В этот период было приобретено более 2800 ед. новейшего технологического оборудования, в том числе станки с ЧПУ, а также установлены 34 автоматические линии.

В этот период заводские конструкторы активно трудились над усовершенствованием выпускаемых моделей и разработкой принципиально новых. В частности, по теме «Открытие» было создано уникальное семейство полноприводных машин новой компоновки. Оно включало автомобили с колесной формулой 6х6, 8х8 и автопоезд с активным полуприцепом 10х10.

Уже в 1981 году впервые в истории завода количество выпущенных автомобилей превысило 30-тысячную отметку: было произведено 30 095 грузовиков. И предприятие, как говорится, продолжало держать марку. А самым «урожайным» стал год 1986-й. Таким образом, ПО «АвтоКрАЗ» являлся в тот период самым крупным в Европе производителем тяжелых грузовиков. По объему выпуска он оставил далеко позади прославленные западные марки.