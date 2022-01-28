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Как установили мировой рекорд скорости на шоссе, который продержался почти 80 лет
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На электрогрузовиках Volvo Trucks появилась уникальная функция безопасности (видео)
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Автомобиль года в Украине 2022: представляем коммерческие номинации
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Автомобиль года в Украине 2022: представляем номинации люксового сегмента
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На аукцион выставили 22-летнее купе Acura Integra Type R – ставка уже превысила $100 000
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Редкий 34-летний маслкар Ford с минимальным пробегом выставили на аукцион (фото)
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На электрогрузовиках Volvo Trucks появилась уникальная функция безопасности (видео)
Событие
На вооружение принята новинка от компании «Украинская бронетехника»
Новости
Почти 1000 нарушений за день: МВД поделилось первыми результатами работы автомобилей-фантомов
ДТП
Пострадало более 40 машин: снегоуборщик устроил масштабное ДТП (видео)
Новости
Новые зимние шины NOKIAN TYRES Hakkapeliitta C4 и CR4 для фургонов и грузовиков
Новости
Презентована новая зимняя шина NOKIAN TYRES Hakkapeliitta R5
Детский транспорт
e-PRIAM – первая коляска с электродвигателем от CYBEX
Детский транспорт
Безопасное путешествие с ребенком – что важно учитывать при выборе автокресла?
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Полностью автономный трактор готов к серийному производству (видео)
Новинка
ВАРЗ освоил производство тракторного прицепа
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На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Новости
В отпуск на своем автомобиле: как сделать поездку безопасной
Рус Укр
Автоцентр Новости Ретро Как установили мировой рекорд скорости на шоссе, который продержался почти 80 лет

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    Как установили мировой рекорд скорости на шоссе, который продержался почти 80 лет
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