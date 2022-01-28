Как установили мировой рекорд скорости на шоссе, который продержался почти 80 лет

В этот день, 28 января 1938 года был установлен необычный мировой рекорд скорости – заезд проходил не на специальной трассе, а на дороге общего пользования. На дистанции в 1 км она составила свыше 432 км/ч. Примечательно, что этот рекорд продержался и рекордное время: он был побит только почти восемь десятилетий спустя, в 2017 году.

Этот выдающейся рекорд был достигнут на гоночном автомобиле Mercedes-Benz W125 Rennwagen. А пилотировал машину один из самых выдающихся автогонщиков 30-х гг. Рудольф Караччиола. Незадолго до этого, в 1937 году он выиграл на автомобиле Mercedes-Benz сразу пять международных гонок: Гран-при Германии, Швейцарии, Италии и Чехословакии, а также престижную гонку на немецком автодроме «Авус», недалеко от Берлина.

Что же представлял собой этот автомобиль-рекордсмен? Его создали конструкторы Макс Зайлер, Альберт Хейс, Макс Вагнер и Рудольф Уленхаут. В отличие от машины, выступавшей на Гран-при, автомобиль имел не рядный 8-цилиндровый двигатель, а V-образный, 12-цилиндровый.

Этот силовой агрегат был значительно ниже, что позволило заметно уменьшить лобовую площадь машины. При этом два расположенных спереди воздухозаборника имели очень небольшие размеры. А длинная задняя часть кузова плавно сужалась, придавая ему каплеобразную форму. В итоге всего этого при испытании в аэродинамической трубе коэффициент Сd составил рекордную малую цифру – всего 0,157.

Что касается двигателя, то это был агрегат с четырьмя верхними клапанами на цилиндр. Рабочий объем его составлял 5571 см куб., а степень сжатия 9,17:1. Он развивал ни много ни мало 750 л. с. при 5800 об/мин. Для эффективного охлаждения столь формированного агрегата служила специальная система: радиатор со встроенным многолитровым контейнером, который был наполнен льдом и водой. Весила машина 832,79 кг.

Рекордные заезды проводились в Германии, на участке шоссе Франкфурт – Дармштадт. На дистанции в 1 км машина сначала показала скорость 432,698 км/ч. А при положенном повторном заезде в обратном направлении показатели составит 432,36 км/ч. Напоним, что этот рекорд был побит лишь в 2017 году на автомобиле Koenigsegg Agera RS, который разогнался до 440 км/ч.