Как в Украину приехал уникальный грузовик Hanomag

В свое время на территории Киевской киностудии им. А. Довженко можно было увидеть интереснейший полноприводный грузовик с иностранными номерами. Это была единственная попавшая в Украину немецкая модель Hanomag AL-28А.

Машина оказалась на студии не случайно. При этом она не была одним из привычных там «автомобилей киноактеров» – участников того или иного фильма. Ведь на ее кузове-фургоне были две надписи: «for film & Television» и «Special Effects». То есть там находилось оборудование для проведения каких-то специальных съемок.

А теперь о базовом автомобиле, который был одним из самых примечательных моделей фирмы Hanomag в послевоенный период. Еще в 1950 году на Брюссельском автосалоне компания представила свой принципиально новый 1,5-тонный грузовик L28.

А на следующий год в серию пошло уже целое семейство на этой базе – машины грузоподъемностью от 0,8 до 3,0 т. Все они имели новый 4-цилиндровый предкамерный дизель, разработанный самой фирмой Hanomag. При рабочем объеме 2,8 л он развивал 50 л. с.

В 1953 году появилась и полноприводная версия – Hanomag AL28 (4х4) грузоподъемностью 1,5 т. Она имела усиленную раму с Х-образной поперечиной. Двигатель был уже 70-сильный, ибо имел механический нагнетатель типа Roots. В трансмиссии появилась двухступенчатая раздаточная коробка, был и вал отбора мощности. И еще одно: тормозная система получила гидроусилитель.

Эти полноприводные автомобили применялись в Бундесвере и в некоторых европейских подразделениях сил НАТО. Кроме бортовых машин широко применялись версии с кузовами-фургонами различного назначения: радиостанции, штабные и санитарные машины, мастерские и т. д.

В 1964 – 1968 гг. эти полноприводные машины стали выпускаться с удлиненной колесной базой и получили обозначение AL28A. Именно такой автомобиль, с кузовом-фургоном армейского образца и послужил базой для уникального «киношного» автомобиля на Киевской киностудии, который можно было увидеть там в 1989 году.