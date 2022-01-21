Когда появились первые в мире газотурбинные автомобили

Компания General Motors 21 января 1954 года представила на своей «персональной» выставке Motorama первый в истории автомобиль с газотурбинным двигателем – XP-21. Вскоре он получил эффектное имя Firebird («Жар-птица»).

Возможность использования такой силовой установки на сухопутном транспортном средстве фирма начала изучать еще в 40-е гг., а в начале 50-х под руководством Эммета Конклина был изготовлен работоспособный образец.

В 1953 году группа дизайнеров во главе с Харли Эрлом построила реактивный автомобиль. Машина внешне напоминала самолет-истребитель тех времен. У нее был пулеобразный фюзеляж, короткие крылья и вертикальное хвостовое оперение. А водитель находился под стеклянным откидывающимся в сторону колпаком. Интересно, что корпус машины изготовили из стекловолокна. В нем был установлен газотурбинный двигатель Whirlfire Turbo Power, который развивал 370 л. с.

Во время пробного заезда Конклин сначала разогнал машину до 160 км/ч. Однако при переходе на другой, более скоростной режим двигателя автомобиль стал терять сцепление с дорогой, и ехать быстрее водитель не рискнул. Впрочем, Firebird создавали не для рекордных заездов, а просто с целью изучить возможности реактивного двигателя на автомобиле.

Примечательно, что в Италии в апреле того же года публике был представлен автомобиль Fiat с незатейливым названием Turbina. В отличие от Firebird он был сделан в виде обычного двухместного спорт-купе. Во время теста на аэродроме Gаzelle в Турине он развил скорость 250 км/ч. На этом итальянцы и успокоились.

Что же касается американцев, то они в 1956 году спроектировали автомобиль Firebird II. Он был сделан в виде 4-местной семейной машины, но турбореактивный двигатель развивал 200 л. с. Примечательно, что на этот раз кузов машины был изготовлен из титана. Кроме того, впервые в практике GM на всех четырех колесах имелись, во-первых, дисковые тормоза, а во-вторых, независимая подвеска.

Следующий прототип с турбореактивным двигателем – Firebird III показали на выставке Motorama в 1959 году. На сей раз это был автомобиль с двухместным кузовом из стекловолокна, с короткими крыльями и двумя хвостовыми крыльями. Кроме газотурбинного двигателя Whirlfire GT305 в 225 л. с. он имел вспомогательный двухцилиндровый моторчик на 10 л. с. для привода различных вспомогательных систем.

А на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1964 году на стенде GM демонстрировался еще один газотурбинный автомобиль – Firebird IV. Он был представлен как автомобиль будущего, который управляется автоматикой с помощью запрограммированной системы наведения. Впрочем, в действии его так и не показали. Позже, в 1969 году он был переименован в Buick Century Cruiser, а в 1980-е машину разобрали. На этом история турбореактивных «Жар-птиц» и завершилась.