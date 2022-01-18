На заводе Volvo Buses изготовили 200-тысячное автобусное шасси

Крупнейшее предприятие Volvo Buses, находящиеся в городе Бурос, что на юго-западе Швеции, недавно отметили знаменательное событие. Здесь было собрано 200-тысячное по счету автобусное шасси.

Им стала новейшая разработка компании – модель Volvo BZL Electric, презентованная прошлой осенью. Шасси предназначено для городских электробусов длиной от 10,5 до 11,8 м, в том числе двухэтажных. Оно может комплектоваться одним или двумя электромоторами, мощностью 200 или 400 кВт соответственно, и батареями емкостью до 480 кВт.ч.

Отметим, что предприятие Volvo Buses в Буросе было открыто в 1977 году. За четыре с половиной десятилетия здесь освоили выпуск около 50 типов автобусных шасси. Наиболее известными из них стали Volvo B10M со средним расположением двигателя, а также B7R/B7RLE и B11R, до сих находящиеся в производственной линейке.

Немаловажно, что завод с 2020 года, один из первых в автобусной отрасли, перешел на исключительно возобновляемые источники энергии (гидроэнергетика и биотопливо). Более того, за последний год предприятие на 15% снизило потребление электроэнергии. Сегодня на заводе работает около 300 человек. Производственные мощности составляют порядка 10 тыс. автобусных шасси в год.