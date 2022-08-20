В Украине изменят организацию движения транспорта на границе с Польшей

В пунктах пропуска на украинско-польском участке границы по-прежнему наблюдаются огромные очереди в обоих направлениях из легковых автомобилей и грузовиков. Чтобы сократить время простоя в очередях, с 1 сентября будет изменена организация движения транспорта.

Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, это пилотный проект и он будет действовать до 30 ноября этого года. В рамках этой инновации, будут перераспределены транспортные потоки. Меньшие по пропускной способности пункты будут обслуживать только легковые автомобили (до 7,5 тонн), а большие – грузовые.

Разделение будет сделано следующим образом

Легковые машины:

«Рава-Русская – Хребенное»;

«Краковец – Корчевая»;

«Шегини – Медика»;

«Ягодин – Дорогуск».

Грузовые машины:

«Устилуг-Зосин»;

«Грушев-Будомеж»;

«Смельница-Кросценко»;

«Угринов-Долгобычев».

«Основными причинами возникновения очередей являются: вынужденное перенаправление экспортных потоков и импорта горюче-смазочных материалов из морских портов, острая необходимость ввоза в страну гуманитарной группы товаров и миграционные процессы в условиях военного положения», – говорится в сообщении.