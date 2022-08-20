В Украине изменят организацию движения транспорта на границе с Польшей
В пунктах пропуска на украинско-польском участке границы по-прежнему наблюдаются огромные очереди в обоих направлениях из легковых автомобилей и грузовиков. Чтобы сократить время простоя в очередях, с 1 сентября будет изменена организация движения транспорта.
Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, это пилотный проект и он будет действовать до 30 ноября этого года. В рамках этой инновации, будут перераспределены транспортные потоки. Меньшие по пропускной способности пункты будут обслуживать только легковые автомобили (до 7,5 тонн), а большие – грузовые.
Разделение будет сделано следующим образом
Легковые машины:
- «Рава-Русская – Хребенное»;
- «Краковец – Корчевая»;
- «Шегини – Медика»;
- «Ягодин – Дорогуск».
Грузовые машины:
- «Устилуг-Зосин»;
- «Грушев-Будомеж»;
- «Смельница-Кросценко»;
- «Угринов-Долгобычев».
«Основными причинами возникновения очередей являются: вынужденное перенаправление экспортных потоков и импорта горюче-смазочных материалов из морских портов, острая необходимость ввоза в страну гуманитарной группы товаров и миграционные процессы в условиях военного положения», – говорится в сообщении.