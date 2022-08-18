В Днепре отреставрирован уникальный ЗАЗ-1102 «Перспектива»

Технический музей «Машины времени» в Днепре готовит презентацию своего уникального экспоната. Это экспериментальная разработка Запорожского автозавода — двухдверный седан ЗАЗ-1102 «Перспектива». В конце 70-х годов всего было построено три таких машины, отличавшихся цветом.

Принципиально новая модель, с передним приводом и передним расположением мотора была протестирована в НАМИ, однако в производство так и не пошла. Московские деятели посчитали, что незачем ставить на конвейер что-то новое, если и за ЗАЗ-968М стоят очереди.

Две опытные машины порезали, а одна благодаря стараниям заводского водителя-испытателя Ивана Кошкина уцелела и дожила до наших дней. Недавно «Перспектива» прошла рестраврацию — в частности, был доведен до ума ее кузов, получивший свежий окрас. Так что уже совсем скоро посетители музея «Машины времени» смогут полюбоваться эксклюзивным экспонатом.