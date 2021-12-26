В запорожском Музее техники "Фаэтон" появился редкий армейский грузовик

В преддверии новогодних праздников экспозиция крупнейшего в Украине Музея техники «Фаэтон» пополнилась еще одним интересным экспонатом – это редкий сегодня полноприводный автомобиль Robur LO 2002A (4×4) в санитарной версии. Машина будет выставлена в недавно открытом зале №7, где широко представлена военная техника прошлых лет.

Еще в начале 1961 года в ГДР «Народное предприятие Робур» из города Циттау (Robur Werke Zittau) начало производить полноприводные грузовики с кабиной над двигателем – модель LO 1800A. Они предназначались в основном для армии ГДР. В дальнейшем машину несколько раз модернизировали.

В 1968 году пошла в производство заметно улучшенная модель – LO 2002 A. Грузоподъемность машины увеличилась с 1,8 до 2,0 т. А мощность 4-цилиндрового бензинового двигателя воздушного охлаждения (рабочим объемом 3,3 л) возросла с 70 до 75 л. с. Соответственно и увеличилась и максимальная скорость – с 80 до 85 км/ч. Выпускался также вариант с дизельным двигателем воздушного охлаждения в 3,9 л (70 л.с.) – такая машина получила индекс LD 2002 A.

Обе названные модели, как и их предшественники, имели цельнометаллическую трехместную кабину. На части машин она бала оборудована люком в крыше. Тот использовался командиром подразделения для управления движения в колонне, а также позволял наблюдать за воздушной обстановкой в условиях, приближенной к боевым.

Бортовая платформа была универсального типа и предназначалась для перевозки как грузов, так и личного состава, которые размещался на откидных продольных скамейках. Машина могла буксировать противотанковое орудие калибра 57 мм или 120-мм миномет.

Часть автомобилей имела вместо бортовой платформы унифицированный армейский кузов-фургон (Einheitskoffer Typ I). Он мог быть оборудован как походная мастерская, или командно-штабная машина, как радиостанция или санитарный автомобиль, и даже как автоклуб. Для работы в условиях применения оружия массового поражения герметичный кузов-фургон был оборудован фильтровентиляционной установкой.

Автомобили Robur LO 2002A и LD2002A производились до 1990 года. Выпускали их немного: по некоторым данным, не больше тысячи в год. После объединения Германии автозавод в Циттау был приобретен компанией Daimler-Benz и перешел на выпуск другой продукции.

На дорогах СССР автомобили марки Robur стали появляться в начале 80-х гг. Однако из ГДР поставлялись исключительно гражданские, неполноприводные варианты – грузоподъемностью до трех тонн. В большинстве своем это были промтоварные фургоны с дизельными двигателями – LD 3001. Гораздо реже встречались рефрижераторы и попадались даже машины со специальными, интегрированными кузовами, в которых размещались электротехнические лаборатории.

Что касается полноприводных автомобилей, то после распада ГДР к нам завезли некоторое количество неновых машин LO 2002 A, списанных с армейской службы. А сегодня, три десятилетия спустя, эти автомобили на отечественных дорогах стали уже большой редкостью.