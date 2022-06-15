В Украине отреставрировали уникальный 86-летний автомобиль

Известная мастерская по возрождению ретроавтобилей «Автореанимация» из города Днепр недавно закончила очередной свой проект. Там был отреставрирован редчайший сегодня легковой автомобиль ГАЗ-А.

В Украине таких машин насчитывается буквально пару штук: одна из них находится во Львове, где до недавнего времени использовалась для экскурсионных поездок. А еще одна, правда это хорошо выполненная реплика, имеется в Харькове, в техническом клубе «Самоходъ».

Первый автомобиль ГАЗ-А выпустили 8 декабря 1932 г., а на следующий год развернулось его широкое производство. Это была лицензионная копия довольно устаревшего американского автомобиля Ford A образца 1928 года. Восстановленный в Днепре «ГАЗ-А» один из поздних – 1936 года выпуска. Это был последний год производства данной модели. Всего же изготовили 41 917 таких автомобилей.

В техническом отношении ГАЗ-А представлял собой по сути легковую версию грузовика ГАЗ-АА. Он имел такой же 4-цилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 3285 см куб., который развивал 40 л. с. По капоту, передним крыльям, щитку приборов, рулевому управлению машина тоже была унифицирована с «полуторкой». А вот кузов был простенький, 4-дверный открытого типа, с тентом и откидывающимся вперед ветровым стеклом. Максимальная скорость автомобиля достигала 90 км/ч.

В знаменитом испытательном пробеге 1933 года, часть маршрута которого проходила по пустыне Каракумы, участвовало несколько автомобилей ГАЗ-А. Они были «обуты» в особо широкие шины низкого давления, т. н. «сверхбаллоны». Благодаря низкому удельному давлению на грунт эти машины, в отличие от других участников пробега, показали прекрасную проходимость, легко преодолевая глубокие пески.

Интересно, что на базе автомобиля ГАЗ-А выпускался также пикап ГАЗ-4 грузоподъемностью 500 кг (изготовлено 5265 шт.) и даже легкие бронеавтомобили ФАИ.