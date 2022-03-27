Украинские предприниматели закупили 26 автомобилей скорой помощи

Их будут использовать для транспортировки раненых

Международный благотворительный фонд «Паляниця», созданный украинскими предпринимателями, закупил в Великобритании 23 автомобиля скорой помощи и 3 внедорожника, оборудованных для оказания первой помощи. Они будут использоваться для вывоза раненных из он ожесточенных боев. Средства на покупку автомобилей — 115 тысяч фунтов стерлингов — были собраны донорами из Украины, Японии, Великобритании и стран Европейского Союза.

Далее в планах команды, объединившейся ради оказания помощи украинцам, пострадавшим во время боевых действий и артиллерийских обстрелов, покупка дополнительных автомобилей скорой помощи. А также сбор средств на покупку критические необходимого оборудования и медикаментов для оказания первой неотложной помощи. Помочь фонду «Паляниця» может каждый из нас.

Также фонд «Паляниця» организовал логистический хаб, через который ежедневно проходят тонны гуманитарной помощи из стран Европы. За последние недели грузовик фонда доставил 181 тонну продуктов, 218 ящиков с одеждой и 490 коробок с лекарствами в 9 городов Украины.

Также на территории хаба созданы условия для беженцев. Здесь они могут отдохнуть, поесть и получить продукты первой необходимости. При необходимости им окажут медицинскую и психологическую помощь. За 23 дня войны хаб принял 1038 украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны с Россией.