Российский АвтоВАЗ не устоял перед санкциями

Заводы корпорации остановлены из-за нехватки комплектующих

Экономические санкции за развязывание войны в Украине остановили многие автомобильные предприятия России. Не устоял и АвтоВАЗ, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. По всей вероятности, компании не удалось заменить импортные комплектующие, используемые в автомобилях Lada.

Как сообщила пресс-служба АвтоВАЗа, предприятие готовит специальные версии своих «бестселлеров» без импортных деталей. В то же время компания продолжает поиски новых поставщиков. В частности, договориться о поставках автоэлектроники планируют с китайцами. Ранее ее поставщиком была немецкая компания Bosch, но некоторое время назад прием заказов остановлен.

Стоит отметить, что часть электронных компонентов компания получает от российских поставщиков. Например, блоки электронных замков, различные датчики, комбинации приборов для приборных панелей, а также блоки ЭРА-ГЛОНАСС приходят от российской фирмы «Итэлма». Но производятся они из импортных компонентов, а с их поставками есть проблема. То есть и им россиянам придется искать замену.

Если ситуация не изменится, на конвейере могут оставить только Lada Granta, Lada Largus и Niva Legend с механическими коробками передач без систем ABS (антиблокировочная система), ESP (электронная система динамической стабилизации автомобиля) и привычного набора подушек безопасности.

Пока же с 4 по 24 апреля АвтоВАЗ отправляет своих сотрудников в «корпоративный отпуск». Потом предприятия концерна перейдут на четырехдневку.