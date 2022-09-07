Российский первичный авторынок просел на 61% с начала года

В августе 2022 года продажи новых автомобилей в России упали на 62,4%

В то время, как Путин на экономическом форуме во Владивостоке рассказывает, что Россия с 24 февраля ничего не потеряла, российский первичный авторынок ушел в крутое пике. По данным ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2022 года в России было продано 41 698 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 62,4% меньше чем годом ранее. И это при том, что по сравнению с июнем и июлем продажи выросли. Так за первый месяц лета дилерам удалось продать 32 412 автомобилей, а в июле всего 27 761. В целом же с начала года спрос на новые автомобили в стране-агрессоре упал на 60,7%, до 410 548 единиц.

Как отмечается, в августе из 25 наиболее брендов увеличить продажи удалось только китайским Haval (+26%) и Donfeng (+172%). Все остальные ушли в минус. Как и прежде, на первом месте по количеству продаж «АвтоВАЗ» — 18 087 единиц, на 7% меньше, чем в августе 2021 года. На втором месте со 4004 проданным автомобилями Kia. По сравнению с прошлым годом продажи марки упали на 77%. Замыкает первую «тройку» китайский Haval — 2990 единиц при росте продаж в 26%. Четвертое место за коммерческим подразделением ГАЗ — 2907 единиц (-44%), пятое за Hyundai — 2892 ед. (-79%).

Первую «тройку» наиболее популярных новых автомобилей августа сформировали российские «Лады», что и не удивительно. Бестселлером месяца стала Lada Granta — 11 580 единиц. Для сравнения в августе 2021 года россияне приобрели 5007 таких автомобилей. На втором месте Lada Niva — 2327 ед., на 1111 ед. меньше, чем годом ранее. Третья — Lada Vesta (2 221 ед.). Интересно, сколько из этих «Лад» стали утешительных призом «убитым горем» родственникам уничтоженных ВСУ оккупантов.

Четвертое и пятое места достались «китайцам»: Haval Jolion — 1921 продаж за месяц, Geely Coolray — 1035 ед. Судя по всему, решающим при выборе этих моделей были ценники.

