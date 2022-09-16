На продажу выставили 20-летний VW Golf GTI с минимальным пробегом (фото)

На британском сайте DD Classics выставили на продажу Volkswagen Golf GTI 2001 года выпуска. Автомобиль примечателен тем, что несмотря на солидный возраст выглядит так, как-будто только сошел с конвейера.

Такое состояние объясняется тем, что машину почти не эксплуатировали. За всю свою историю она проехала всего 5472 км. Остальное время хот-хэтч стоял в сухом отапливаемом гараже. К тому же владелец регулярно проводил ее техобслуживание. Поэтому у VW Golf нет ни намека на коррозию, идеальный моторный отсек и практически новый салон, отделанный кожей. Колеса обуты в заводские шины.

Понять, что это «заряженная» версия Golf можно только по шильдику на корме. При этом его комплектация очень богатая. В нее входят кресла Recaro с подогревом, система климат-контроля, круиз-контроль, датчики дождя и зимний пакет. Также у автомобиля ксеноновая передняя оптика.

Под капотом Golf GTI установлен 1,8-литровый чеырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 180 л.с. Он сопряжен с шестиступенчатой «механикой» и позволяет модели достигать первую «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость – 222 км/ч. Продавец не указал стоимость автомобиля. Вероятно, она выше чем у аналогичных моделей с большим пробегом.