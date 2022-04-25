В Австралии разработали солнечные панели толщиной с бумажный лист

Инновационную солнечную панель планируют использовать для зарядки Tesla Model 3

В университете Ньюкасла разработали сверхлегкие солнечные панели толщиной с бумажный лист. Их изобретатель — профессор физики Пол Дастур. Созданная им панель представляет собой печатные гибкие листы из переработанного экологически чистого ПЭТ-пластика. Для их изготовления ученый использовал коммерческий принтер, на котором ранее печатали винные этикетки. Стоимость производства одного квадратного метра такой панели — менее 10 долларов.

В сентябре этого года инновационная солнечная панель пройдет испытания во время поездки на электромобиле Tesla Model 3 вокруг всего побережья Австралии. Протяженность заезда, запланированного в рамках проекта Charge Around Australia, составит 15 100 км. Его цель — демонстрация использования альтернативных источников энергии для преодоления мирового энергетического кризиса.

В 84-дневное путешествие вокруг Австралии отправится бухгалтер из Ливерпуля Стюарт МакБейн. Половину пути его электромобиль будет заряжаться от 18 рулонных солнечных панелей длиной 18 метров каждая. Команда планирует посетить около 70 школ, чтобы дать учащимся представление о том, что их ждет в будущем. Ученые надеются, что это заставит общественность задуматься о шагах по предотвращению изменения климата на планете.