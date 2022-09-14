В Днепре начинает работу новый концептуальный дилерский центр HYUNDAI

В четверг, 15 сентября, в Днепре откроет свои двери современный дилерский центр HYUNDAI компании ПЕРФЕКТ МОТОРС.

Новый дилерский центр HYUNDAI на Запорожском шоссе – это безграничная вера в Украину, это 60 новых рабочих мест и новые поступления в бюджет. А также собственная волонтерская программа «Помощь Армии». Жители города смогут приобрести новый автомобиль или получить высококачественное профессиональное сервисное обслуживание — и сделать свой вклад в победу Украины!

Приятно знать, что просто покупая или обслуживая авто, вы можете одновременно внести свой весомый вклад в нашу победу. Ведь ПЕРФЕКТ МОТОРС отправляет 10 000 гривен с каждого приобретенного авто и 5% от суммы каждого сервисного обслуживания на закупку рамных внедорожников, так необходимых нашим воинам.

Компания покупает автомобили HYUNDAI Terracan и HYUNDAI Galloper, готовит их под нужды военных и берет обязательства по дальнейшему обслуживанию государственной критической инфраструктуры, задействованных в обеспечении обороноспособности нашей страны. Кроме приоритетной на сегодняшний день волонтерской программы, компания “ПЕРФЕКТ МОТОРС” подготовила для своих клиентов еще целый ряд приятных бонусов и специальных предложений.

Знакомиться с сервисом нужно правильно — до 31 декабря каждый владелец HYUNDAI в Днепре и регионе сможет почувствовать новый уровень качества и бесплатно пройти профессиональную диагностику своего автомобиля. Если при проверке специалисты найдут недостатки или поломки, сервис предложит скидки на их устранение: 50% на работы и 15% на запчасти. Детали акции — тут.

«Уже 15 сентября наш дилерский центр будет готов открыть свои двери. Пафосного открытия с громкой музыкой и воздушными шарами не будет. Будет просто качественный и добросовестный труд – с любовью к каждому клиенту и безграничной верой в наше общее будущее. А отпразднуем уже после победы!» — основной месседж руководства компании.