Новости В Украине перевозчиков вновь будут штрафовать за перегруз фур

С начала войны в Украине некоторые законодательные нормы перестали действовать. Например, «‎Укртрансбезопасность» не привлекала к ответственности перевозчиков за нарушение габаритно-весовых норм.

Однако к этой практике пришлось вернуться, так как из-за закрытия морских портов сильно увеличилась нагрузка на автодороги южных регионов. Так, с 3 мая возобновляет контроль за соблюдением габаритно-весовых норм в Одесской области. Особое внимание будет уделено трассе М-15 Одесса-Рени.

По данным ведомства, к работе вернется пост габаритно-весового контроля вблизи пункта пропуска «Маяки-Удобное». Для обеспечения прозрачной работы на территории поста установлены камеры видеонаблюдения.