Самый большой Land Rover Defender рассекречен до дебюта

Эта версия станет самой роскошной в семействе

Семейство Land Rover Defender в скором времени пополнится новой версией. Компания готовит длиннобазный вариант с индексом 130. Ранее новинку показывали на шпионских снимках, а теперь в сеть попали патентные изображения.

Новый внедорожник будет иметь такую же колесную базу, как и у стандартного Defender 110 (3020 мм). При этом его длина будет на 340 мм больше и составит 5100 мм. То есть вся прибавка приходится на задний свес. Благодаря приросшим размерам в салоне появится третий ряд сидений и его вместительность увеличится до восьми человек.

Относительно силовой установки официальной информации пока нет. Предположительно, новинке достанется 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 296 л.с., как у Defender 110. К тому же ожидается появление гибридного варианта на основе 3,0-литрового мотора с отдачей 395 л.с. и 550 Нм, а также мощной версии с 5,0-литровым V8 на 518 л.с.

По словам руководства компании, новый внедорожник станет не только самым большим в семействе модели, а и самым роскошным. По статусу он приблизится к моделям Range Rover. Его дебют состоится в ближайшие месяцы, а на рынок новинка выйдет до конца года.