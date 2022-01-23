Тест-драйв Volkswagen Arteon R-Line: новее, сложнее, но дешевле?

После первого выхода на рынок Украины Arteon на какое-то время пропал из поля зрения. Позиционирование как спортивного и премиального повлекло и соответствующий ценник. А легковой VW по цене премиума рынок не воспринял. И вот, обновленная модель делает вторую попытку завоевать украинского покупателя.

Для Украины очень важный момент – Arteon не только обновили, но и стали поставлять в пакетном оснащении, когда набор опций сформирован заранее, а не выбирается клиентом при заказе. За счет этого импортер смог серьезно сбить ценник на модель. Если говорить предметно, то ценник Артеона сейчас стартует с 1 327 618 грн* (на 17.01.22) или 47 120$.

Экскурс в историю

В линейке Volkswagen модель Arteon появилась в 2017 году и пришла на смену модели CC, которая, в свою очередь, в самостоятельную единицу «выросла» из Passat CC. Несмотря на все перипетии с названиями и сменами поколений основная идея купеобразного седана осталась неизменной. Трехобъемный кузов с покатой крышей, наклоненной линией багажника и претензией на спортивность. Правда, в Артеоне этот концепт трансформировался из неудобного седана с небольшой крышкой багажника в едва ли не самый практичный кузов лифтбек, у которого вместе с крышкой багажника поднимается и заднее стекло, открывая гигантский погрузочный проем.

А как на счет спортивности? Нам в этом смысле повезло. В Украину сейчас везут Артеоны только в пакете R-Line, так что, машина выглядит действительно ярко и агрессивно. А если говорить о нашей тестовой машине, у которой стоят опционные 19-дюймовые диски, матричные фары и есть сплошная светодиодная полоса в решетке радиатора от фары до фары, то большой красный лифтбек однозначно привлекает внимание.

Выбор увеличился

Гамма моторов не большая. Для Артеона предлагается турбодизельный мотор 2.0 TDI (200 л.с. и 400 Нм) либо бензиновый 2.0 TSI (280 л.с. и 400 Нм). У нас на тесте более мощная, бензиновая версия. Она по умолчанию с полным приводом, тогда как турбодизель может быть с передним приводом, либо 4Motion. Присматривая сегодня Артеон в Украине, придется выбрать не просто между машиной с бензиновым или дизельным мотором. Нужно определиться еще и с кузовом. Ведь кроме лифтбека начали возить и спортивный универсал shooting brake. Интересно, что он не столько добавляет практичности, сколько предлагает дополнительный способ выделиться в толпе. В стандартной конфигурации в универсале багажник больше, не поверите, на 2 л! А при сложенных задних креслах на более ощутимые 95 л. Наша тестовая машина в кузове лифтбек.

«Украинские» Arteon идут сразу с LED, а наш тестовый так и вовсе с матричной оптикой (такая опция стоит 34 530 грн). Это уже не просто красиво. Такие фары очень помогают при езде ночью. Они сами вычленяют встречный транспорт и отключают нужный сектор, чтобы не слепить встречных водителей.

Рестайловая модель стала чуть более игривой, что ли. Фары и фонари имеют приветственный режим, в котором они последовательно включают секторы LED и создают немного динамики, пока еще машина стоит на месте. Указатели поворотов работают динамически, показывая направление поворота бегущей строкой. А стоп-сигналы при замедлении устраивают 3D-шоу, переключаясь между лампами стопов и габаритов. Уже практически Ауди! Кстати, претензия на премиальность в Артеоне сквозит практически во всем.

Ну да пора уже и прокатиться. Если любите погонять, то здесь нужно вспомнить про три вещи, которые есть в нашем Артеоне: лонч-контроль, 381-я коробка DSG и подвеска с активными амортизаторами DCC.

Начнем с коробки передач. Если вы фанат VAG-ов то просто индекса уже достаточно, чтобы понимать, что у Arteon 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с мокрым сцеплением. Это значит, что диски сцепления у этого «робота» находятся в масляной ванне и, за счет этого, значительно меньше подвержены перегреву и более выносливы. Из важных технических отличий этой коробки – наличие сразу двух масляных насосов. Механический отвечает за смазку в стандартных режимах, а электрический подключается при высоких нагрузках, и что важно – в пробках. Ведь именно трафик – страшнейший враг DSG. Обороты низкие, нагрузки рваные и в итоге – получите перегрев сцепления и проблемы. При наличии электрического маслонасоса такой проблемы больше нет. Да и с высокими нагрузками при быстрой езде такая коробка справляется лучше. А про скорость переключения DSG и говорить нечего.

Для погонять еще помогает наличие активных амортизаторов DCC. Их степень жесткости можно менять простым нажатием кнопки в меню. Механизм работы амортизаторов со сменной жесткостью следующий. Есть управляемый клапан, который регулирует скорость прохода масла в трубке амортизатора. Больше отверстие в клапане – мягче подвеска. Меньше отверстие – жестче. Правда даже в режиме Sport ходовая Arteon не прямо жесткая-жесткая. Она становится собранной, без лишних раскачиваний, но не дубовая. Для кого-то плюс, а кому-то покажется мягковатой. Но ведь и Arteon не бескомпромиссный спорткар. Хотя в спортивном характере модели и не откажешь. В частности, если речь идет о разгоне. В режиме старта с двух педалей (launch control) ускоряется до 100 км/ч за 5,5 секунды! Это очень круто.

У машин со спортивным характером всегда важной частью является не только объективная часть (ускорение, управляемость), но и субъективная. Даже когда ты на машине не валишь, а просто тянешься в потоке, тебе приятно чувствовать тяжесть рулевого управления, басовитый звук выхлопа и настроенный звук работы мотора. И вот тут в последнее время все больше сложностей. Ведь 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор может быть безумно технологичным. Как в нашем случае. Здесь и прямой, и распределенный впрыск плюс турбина. Для повышения эффективности сгорания подняли степень сжатия. А для борьбы с детонацией и улучшения экономичности применили цикл Миллера.

Движок эффективный и выдает впечатляющие 280 л.с. и 400 Нм. Но «голоса» нету. Он звучит простенько и чуда тут быть не может. Зато может быть хитрость. Мотор подзвучили. Когда выбираешь спорт режим, то через динамики транслируется дополнительная подзвучка движка. Басовитая и бубнящая. Как если бы под капотом был реально объемистый многоцилиндровик. В трафике он не такой уж грозный, а на интенсивных разгонах, когда мотор крутишь – понравился.

К слову, в заднем бампере у нашего Артеона четы стильных… нет, это не патрубки. Реальные выхлопные спрятаны за бампером и повернуты «в пол», а в бампере стоят декоративные элементы, имитирующие четыре сопла.

«Цифра» и сенсоры

Салон рестайлового Артеона пронизан идеей цифровизации, диджитализации и тачскринизации. Если честно, то далеко не все решения мне понравились. Конечно же, большая электронная панель вместо привычных стрелочных приборов, это «маст хэв» в машине такого сегмента. Хотя это, опять же, заслуга именно конфигурации для Украины. Европейские авто по умолчанию идут «со стрелочками», а за экран нужно доплачивать. Digital Cocpit Pro с экраном 10,25 дюйма (26 см) вещь практичная. Можно выбирать конфигурации отображения приборов или выводить данные навигации на часть экрана между приборами, или на весь экран. К нему вопросов нет.

То, что блок управления климатом и кнопки на рулевом колесе сменили на сенсорные панели меня раздражало. Возможно если поездить на машине подольше, то к этому как-то привыкнешь и смиришься, но за неделю я так и не научился манипулировать кнопками на руле так аккуратно, чтобы избежать, например, ложного включения обогрева руля. Нужно контролировать себя, чтобы не дотронуться или не провести рукой по этой зоне.

Блок управления климатом задуман прогрессивно и прикольно. Температуру можно регулировать как нажатием на сенсорные кнопки, так и свайпом провести по полосе и быстро увеличить или уменьшить температуру. То же касается и скорости обдува. Вот только делать это на ходу нужно отвлекаясь от дороги, потому что во время манипуляций на панель нужно смотреть. Но в общем – оригинально.

В торпедо, а главное – в панелях на дверях встроена атмосферная подсветка. В стандарте она просто белая, а в нашей машине в качестве опции (около 14 500 грн) установлена настраиваемая через меню подсветка Ambiente Plus, где можно выбирать из 30 оттенков! Мне как-то ни к чему такое разнообразие, а вот дочке очень понравилось. Ездили то с розовой, то с фиолетовой подсветкой.

В салоне Артеона есть еще один спортивный элемент, который выглядит очень круто. Речь про передние спортивные кресла с интегрированным подголовником. Это опция, стоимостью чуть более 36 000 грн. Они выглядят круто, дают хорошую фиксацию. Однако вставки под карбон по краям – странное решение. Они скользкие и ухудшают фиксацию седока. А летом я думаю будет еще и ощутимо парить. Впрочем, это опция и никто ее не навязывает.

К Arteon довольно быстро притираешься. Яркая внешность, выразительная оптика, удобный салон. Даже если нужно перевезти вещи, то с Артеоном это не проблема. Багажник вмещает 563 литра, а размер погрузочного проема просто гигантский. Если говорить аналогиями, то Arteon это как Skoda Octavia на стиле : ).

По уровню акустического комфорта Arteon хорош. Тишина в салоне всегда создает дополнительное ощущение дороговизны автомобиля и много лет является маркером премиальности. В рестайловом Артеоне шумоизоляцию улучшили, да и передние боковые стекла у нашего авто двойные. Это приятно.

Расходы на машину не пугают. При мощности в 280 л.с. и ускорении 5,5 до «сотни» для бензинового мотора расход в городе 9,3 л по данным завода, и порядка 11 литров для реалистичного передвижения по пробкам – более чем приемлемы. Но не вздумайте экономить и заправляться на «левых» заправках. Машина такого не простит. Помним про комбинированный впрыск с восьмью сверхточными форсунками (по 4 на распределенный и непосредственный впрыск). Оно вам надо выяснять сколько стоит их замена?

Возможность быть не как все

И наконец о ценах. Бензиновый 280-сильный лифтбек Arteon обойдется дороже 200-сильного турбодизеля. Его ценник – от 51 976$. С учетом цвета, 19-дюймовых дисков и еще ряда опций стоимость тестового Arteon составила чуть более 60 000$. Это не много? Скорее все же немало. Близкие по типажу модели Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro или BMW 430i Gran Coupe чуть меньше по длине кузова, но имеют такую же колесную базу и имеют сопоставимые динамические показатели. Так что, даже после снижения цен, стоимость VW Arteon близка к ценнику премиальных конкурентов. Но нужно учитывать, что Arteon больше по размеру и предлагается в эту цену уже в оснащении R-Line, а не «от». К тому же, если модели Audi и BMW стоят в средине модельной иерархии, то Volkswagen Arteon – это флагман. И, купив такой лифтбек, вы останетесь оригинальным довольно долго. Ведь за 2021 год Артеонов продали в Украине чуть больше сотни. Так что, можно смело сказать, что Arteon – самый оригинальный и редкий из легковых Volkswagen.