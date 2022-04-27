В Украине появился эвакуационный поезд-госпиталь (фото)

Впервые в Украине начал курсировать медицинский поезд, который будет использоваться для эвакуации из зон боевых действий больных, раненых и травмированных граждан.

Поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов, включая вагон интенсивной терапии. По данным Минздрава, международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» в настоящее время ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда.

Известно, что специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже вывезли почти 300 человек вместе с членами их семей.