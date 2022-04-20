Сеть WOG возобновила работу АЗК в Буче

В Буче заработал АЗК WOG, который получил повреждения в результате боевых действий на Киевщине. Быстрому восстановлению автозаправочного комплекса способствовала поддержка местной общины. На АЗК можно не только заправить авто, но и отведать традиционные для сети WOG вкусности, выпить чашку кофе.

Во время военных действий в Буче АЗК WOG был обстрелян и полностью разграблен захватчиками. После освобождения города компания начала активно работать над его восстановлением. Сегодня автозаправочный комплекс снова обслуживает клиентов.

В настоящее время доступны к продаже брендовое дизельное топливо и бензин марок ДП Мустанг и А95 Мустанг, которые можно приобрести за наличные деньги, на кошелек PRIDE или рассчитаться за покупку банковской картой.

«После освобождения Бучи мы сразу же начали работы над восстановлением нашего АЗК, чтобы как можно скорее открыть его для клиентов. Поскольку понимали, что функционирование инфраструктурных объектов – это важный шаг, который ускорит восстановление города и поможет горожанам и предпринимателям в восстановлении жилья и собственных бизнесов.

Теперь клиенты снова могут заправлять свои авто, а также по старой доброй привычке полакомиться хот-догом с ароматным кофе, приобрести сопутствующие товары в WOG MARKET. Все это первые шаги на пути к постепенному возвращению людей к нормальной реальности. Мы же в компании WOG рады, что можем помочь им в этом», – подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский .

Постепенно сеть АЗК WOG будет возобновлять работу и других своих автозаправочных комплексов, пострадавших в результате боевых действий в Киевской и Черниговской областях, а затем и в других регионах.