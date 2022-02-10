Шпионский грузовик ФБР продали на аукционе

Лот вместе со всем наполнением оценили в 58 100 долларов

На аукционе GSA продан очень интересный лот — модифицированный грузовик Freightliner Argosy 2005 года выпуска. Ранее он принадлежал ФБР и использовался в качестве мобильного командного центра.

По информации продавца, транспортное средство переделывали в соответствии с требованиями спецслужб. Автомобиль был буквально «напичкан» всевозможной электроникой и шпионским оборудованием. Сейчас от всего этого осталась только проводка, стойки для серверов и генератор. Также новому владельцу достанутся несколько столов и три стопки стульев.

В движение 13-метровый грузовик приводит шестицилиндровый двигатель Detroit Diesel Series 60. Мощностью мотора не утоняется.

Продавец уверяет, что из «донорского» Freightliner Argosy получится бы отличный дом на колесах. Единственное чего он не предусмотрел, так это отсутствия душа и раковины. Однако все это можно установить отдельно — габариты позволяют.

Состояние автомобиля продавец отметил, как не идеальное, откровенно добавив, что рабочее состояние не гарантируется. Но, похоже, такое откровение продавца и потенциальная необходимость ремонта коробки передач в дальнейшем, на привлекательности лота не отразилась.

Неделю назад — 3 февраля — у бывшего грузовика ФБР появился новый владелец. Он приобрел автомобиль за 58 100 долларов.