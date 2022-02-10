В Украине хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД в 10 раз

В категорию «элитные» войдут все машины стоимостью более 85 000 долларов

Украинские чиновники вновь заговорили об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Если ранее нововведения касались всех автомобилистов, то теперь усилить ответственность планируют только для владельцев элитных машин.

Соответствующий законопроект №7026 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс о повышении ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей» зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Авторами выступили представители партии «Слуга народа». По их мнению, принятие такого закона позволит добиться снижения уровня аварийности на дорогах страны.

Для того, чтобы реализация проекта стала возможной, разработчики законопроекта предложили ввести термин «элитное транспортное средство» и установить его среднерыночную стоимость. В документе говорится о 375 минимальных заработных плат. По состоянию на 2022 год, это 2 437 500 гривен или около $ 85 000. Определение стоимости автомобилей возложено на Министерство экономики Украины, которое должно опубликовать их на своем официальном сайте.

В 10 раз больше владельцам элитного транспорта придется платить за превышение скорости, управление машиной в нетрезвом состоянии, за непристегнутый ремень безопасности и проезд на запрещающий сигнал светофора. В 2 раза намерены увеличить штрафы за управление машиной в неисправном состоянии, подделку номеров агрегатов и узлов, а также за другие нарушения ПДД. Если говорить в цифрах, то за вождение в состоянии опьянения владельцу стандартного автомобиля придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен, а элитного – от 170 до 340 000 грн. За нарушение скоростного режима не 340, а 3400 гривен. Если этот документ поддержат в Раде, то он может вступить в силу уже с 1 января 2023 года.