Теперь официально: в «Дію»‎ добавили пять новых сервисов

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает расширять перечень документов, доступных в мобильном приложении «Дія». Менее месяца назад глава ведомства Михаил Федоров анонсировал новые сервисы для населения. И вот пришло время, когда они стали доступны официально.

Все эти услуги прошли предварительное бета-тестирование и полностью готовы к использованию. Речь идет об англоязычных версиях загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на машину. Также в приложении появилась возможность оплаты штрафов от патрульной полиции за нарушение ПДД.

К тому же в «Дії» вновь доступна услуга шеринга автомобиля, которая была отключена после вторжения войск РФ в Украину. В ней могут принять участие сразу два человека – владелец транспортного средства и водитель, который хочет пользоваться ею. Еще одним новшеством стало появление в приложении пенсионного удостоверения. Для того, чтобы сервисы начали работать, нужно обновить программу.