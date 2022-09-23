Skoda готовит полностью электрическую версию Octavia

Одной из самых продаваемых моделей компании Skoda является Octavia. Такую популярность она получила благодаря идеальному сочетанию практичности, надежности и стоимости. Поэтому чешский производитель и начал работать над созданием электрифицированной версии модели.

Как сообщает издание Autocar, разработка Octavia EV уже ведется. Новинку представят после электрических Fabia, Karoq и Kodiaq, дебют которых запланирован на 2026 год. Предположительно это будет 2027 год. Но есть вероятность, что сроки могут быть сдвинуты из-за ужесточения норм по выбросам СО2.

По данным инсайдеров, полностью электрическая Octavia будет базироваться на платформе Scalable Systems Platform (SSP). Вариант модели FWD получит двухмоторную силовую установку, а версии AWD и vRS будут поставляться с четырьмя электромоторами. Запас хода будет обеспечивать совершенно новая батарея.

Аккумулятор получит емкость 89 кВтч и обеспечит пробег на одном заряде до 600 км. Также эта батарея будет поддерживать быструю зарядку мощностью 200 кВт. Затронут изменения и внешность Octavia EV. Ее выполнят в соответствии с новым языком дизайна марки Skoda «Modern Solid», который дебютировал на концепте Vision 7S.